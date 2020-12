Juliana Paes e Dudu Baptista curtem piscina com os filhos, Pedro e Antônio Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 20:58

Juliana Paes, que está no ar como Bibi Perigosa na reprise da novela 'A Força do Querer', na Globo, curtiu a tarde de sol em uma piscina com a família, nesta quarta-feira (23).