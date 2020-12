Filhos de Gugu Liberato vão passar o Natal no Brasil com a avó paterna Divulgação

Por iG

Publicado 24/12/2020 10:36 | Atualizado 24/12/2020 10:38

São Paulo - Os filhos de Gugu Liberato, João Augusto e as gêmeas Mariana e Sofia, vieram ao Brasil para celebrar o Natal. Segundo o jornal Extra, os três jovens irão passar o feriado com a avó paterna, Maria do Céu Liberato. Eles moram nos Estados Unidos e estiveram no país recentemente para uma homenagem ao pai. A mãe deles, Rose Miriam di Matteo também está em terras nacionais, mas por outro motivo.

De acordo com o que o advogado da médica disse para o jornal Extra, a mãe dos filhos do apresentador veio ao Brasil por motivos de saúde. "Rose Miriam veio ao Brasil primordialmente para realizar consultas e exames clínicos, sob orientação de seu médico nos Estados Unidos. E, sob esse aspecto, ela tem cumprido aqui uma agenda repleta de compromissos", disse.