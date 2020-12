Por O Dia

Publicado 25/12/2020 08:41 | Atualizado 25/12/2020 08:43

A cantora postou fotos da comemoração com os familiares diante de uma árvore de Natal, recheada de presentes e enfeitinhos."Essa é a força que me mantém em pé todos os dias. O ódio do outro, às vezes, me afeta sim. Eu sou humana. Eu me permito não ser forte o tempo todo. Mas, como eu disse, esse ódio não é meu, então eu deixo que ele tome o caminho dele. E aí me lembro o quanto os olhares, os sorrisos e os abraços deles fazem a diferença na minha vida. Obrigada, família! E obrigada a todos que movimentaram as redes sociais me mandando apoio, cada fã, cada artista e, principalmente, cada pessoa preta. Tô de volta. E mais forte. Feliz natal pra vocês! AMOR SEMPRE", escreveu Lud na legenda da postagem.A cantora havia desativado as redes sociais por receber ataques racistas em seus perfis. Antes dessa decisão, a cantora desabafou no Twitter, dizendo que vai levar o assunto à Justiça.