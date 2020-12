Raissa Barbosa distribui marmitas para moradores de rua Divulgação

Por IG - Gente

Publicado 25/12/2020 13:48

Na madrugada desta sexta-feira, 25, a modelo Raissa Barbosa passou a véspera de Natal entregando marmitas a moradores de rua no centro de São Paulo.



“É muito significante ajudar moradores de rua, como forma de agradecer tudo de bom que tem acontecido em sua vida, mesmo em um ano tão difícil que estamos passando com a crise do coronavírus", disse a assessoria da ex-peoa.



O momento foi publicado nas nas redes sociais, comovendo os seus seguidores. “Eu vou gritar para todo mundo ouvir o quanto de orgulho que eu tenho de você, você é minha campeã, meu amor, meu tudo! Você me enche de orgulho, de verdade, obrigada por existir, vida!”, comentou uma seguidora.