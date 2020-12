Whindersson Nunes sensualiza em Tulum, no México Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 08:15 | Atualizado 28/12/2020 08:52

Rio - Não é novidade nenhuma que 2020 foi um ano difícil para a maioria dos brasileiros. E, apesar de todo sucesso, Whindersson Nunes parece concordar. O comediante, que se separou da cantora Luísa Sonza neste ano, fez uma previsão bem-humorada do de 2021 no Twitter.

No texto, o comediante disse, basicamente, que 2020 já foi um ano bem desgastante. "Não dá pra tomar no c* em 2021 se você já tomou tudo que tinha pra tomar em 2020", disse.