Rio - Felipe Andreoli voltou a se declarar para a esposa, Rafa Brites, neste fim de semana. Em uma postagem com clima de retrospectiva, o apresentador elogiou a companhia da repórter, com quem está junto há dez anos, no período de isolamento.

"Neste ano nada melhor do que descobrir, ou melhor, ter a certeza (afinal são 10 anos), de que fiquei trancado com pessoa mais incrível e que mais amo no planeta. Obrigado, meu amor, por fazer me fazer feliz e sorrir até em 2020", disse.