Rio - A influenciadora social Camila Monteiro compartilhou com seus seguidores alguns detalhes do seu casamento nas Maldivas. O casamento, que aconteceu neste domingo, foi realizado de maneira intimista e foi uma renovação de votos da influenciadora com o marido Carlos.

"Quando a gente casou pela primeira vez sentimos que foi tudo muito rápido, perdemos vários detalhes importantes por causa da correria da cerimônia. Além disso, era o nosso desejo também casar no por do sol, mas não deu certo. Confesso que foram uma série de pequenos detalhes que nos chatearam na época...", disse a influenciadora.

Na postagem, Camila aproveitou para se declarar ao marido. "Eu não sabia o que era ser amada e apreciada antes de você chegar na minha vida. Oro para o Senhor Jesus guardar a sua vida e te abençoar todos os dias! Você é o meu paraíso na terra. Te amo hoje, meu bem."

