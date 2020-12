Lorena Allveis Reprodução

Publicado 28/12/2020 10:46

Rio - Se por um lado, Gabi Martins e Tierry não se desgrudam mais, por outro, a ex do cantor já quer seguir em frente. Em um quadro de respostas aos seguidores no Instagram, Lorena Allveis deu alguns detalhes de como anda o coração e disse que pretende cobrir a tatuagem feita em homenagem ao ex.

A musa fitness, que disse estar solteira, revelou até que já está procurando desenho para cobrir. Elogiada pelos fãs, Lorena disse que o ideal para dar a volta por cima é "se amar primeiro". "Entender o seu valor e saber que você merece ser feliz, respeitada e amada. O resto vem junto", escreveu.

Após responder as perguntas, no entanto, a musa fintess escreveu um longo texto dizendo que não expõe sua vida pessoal nas redes sociais.