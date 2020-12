Cartolouco Reprodução

Por O Dia

Rio - Lucas Strabko, o Cartolouco, surpreendeu os seguidores com uma mudança radical no visual. Participante da última edição de 'A Fazenda', o youtuber fez um desenho ousado no couro cabeludo. Além do cabelo, a barba ganhou atenção especial e os seguidores brincaram: "finalmente".