Rio - Filho do ator Roberto Bolaños, Roberto Gómez Fernández confirmou a produção de um longa-metragem sobre o 'Chapolin Colorado' e em uma série derivada de ‘Chaves’, em entrevista à GQ.

“Estamos trabalhando em um filme em live action. Já estamos pensando nisso há pouco tempo, temos que fazer todo um processo que tem a ver com o tamanho do que pode ser feito ”, explicou o filho de Chespirito, sobre o filme.

À publicação, ele ainda falou das dificuldades de fazer uma produção de qualidade. “Não podemos competir com um filme americano de super-heróis que custa 20 milhões de dólares, mas pode ser uma produção de primeira qualidade”.

O ator, no entanto, ainda não foi definido. “É muito importante que tenha certo reconhecimento, que seja conhecido nos Estados Unidos, que não seja desconhecido e que a representação do personagem seja genial. Não é fácil”.

Na entrevista, Roberto também falou sobre uma série de 'Chaves'. “Temos algumas possibilidade de criar algo novo sem ser um revival. O que foi feito com o elenco original não pode ser repetido. Há uma história que nunca foi para a televisão: a origem do Chaves. Só saiu em livro (‘El Diario de El Chavo’) e poderíamos explorar as perspectivas dos diferentes personagens da vizinhança”.

A informação já ganhou destaque em veículos internacionais, como o jornal mexicano El Universal, o argentino La Nacion e o peruano El Comercio.