Por O Dia

Publicado 29/12/2020 18:45

Rio - Cleo deixou seus seguidores babando no seu corpão ao posar com um biquíni todo colorido e cheio de recortes. A imagem foi publicada no Instagram, nesta terça-feira.

'Meio sol meio não', escreveu ela na legenda.

O que chamou a atenção dos internautas foram as novas curvas da atriz e cantora. "Cléo você emagreceu muito, minha musa", escreveu uma. "Chocada o quanto ela emagreceu", publicou outro internauta.

