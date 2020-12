Alok e Romana Novais em família Reprodução / Instagram

Por O Dia

Rio - Romana Novais compartilhou com os internautas uma das cartas que escreveu para a filha, Raika, no que nasceu prematura no último dia 3, devido a complicações da covid-19, através do Instagram, na noite de terça-feira.

Em seu relato, a médica fala sobre os momentos difíceis que viveu durante o parto e as provações que as duas precisaram passar.

Leia na íntegra:

"Orei incansavelmente para te ter no meu colo, filha. Enquanto você estava na UTI, mamãe passava noites planejando como seria nosso reencontro porque eu tinha muita fé de que Deus me concederia essa benção. Um dia antes do nosso encontro eu não consegui dormir. Estava muito ansiosa. Treze dias depois de seu nascimento, finalmente pude te pegar no colo.

Foi tão emocionante te observar dormir no meu peito...mamãe sentia borboletas no estômago. Eu só conseguia agradecer a Deus por aquele momento. Ele é maravilhoso em tudo que faz.

E Ele é maravilhoso em tudo que faz. Passamos por uma provação juntas, nos salvamos, e aqui estamos, ressignificando a nossa fé. Fé que nos move e que nos faz acreditar que temos um Deus que nunca nos abandona".

Raika, papai do céu cuidou da gente de uma forma muito especial. E se Ele permitir, eu não quero desgrudar de você nunca mais. Te amo minha filha".

