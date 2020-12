Lucas Lima reprodução do instagram

Por O Dia

Rio - Um comentário de Sandy em uma foto de Lucas Lima no Instagram, na última terça-feira, divertiu os internautas. É que muitos deles brincaram sobre o fato dela estar com ciúmes do maridão.

Tudo começou quando Lucas compartilhou uma foto de um ensaio seu feito em Nova York, nos Estados Unidos, onde olhava para algo que estava atrás dele.

Nos comentários, Sandy brincou: "Tava olhando o quê, hein?", questionou. O músico, então, se explicou: "Sandy, pedi pro fotógrafo segurar uma foto tua!".

A cantora se divertiu com a resposta do marido. "Hahahahahahaha... saiu bem".

A brincadeira entre os dois rendeu até comentários dos internautas: "Se até Sandy dá uma surtadinha, a gente também pode!", comentou uma usuária da rede social.

