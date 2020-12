Hulk Paraíba e Camila Angelo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 14:16

Rio - Hulk Paraíba usou suas redes sociais nesta quarta-feira para se declarar para a namorada, Camila Angelo, sobrinha da ex-mulher, Iran Angelo.

"Que Deus esteja sempre presente em nossa vida e que nosso amor seja sempre assim... Te amo", escreveu o atleta.

O jogador está curtindo os últimos dias do ano no Nordeste com a amada e seus três filhos, Ian, de 10 anos de idade, Tiago, de 8, e Alice, de 6.