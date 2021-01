Por IG - Gente

A cantora Iza postou no stories a virada intimista que teve ao lado do marido, Sergio Santos. Em sua cobertura, os dois dançaram, comeram, riram e beberam: "Será que bebi?", brincou ela na legenda do vídeo em que aparece dançando muito, e completa: "Possuída pela mainha Ivete Sangalo" ao dançar a música de axé "Carro velho".

A cantora escolheu um look verde para passar a virada, com um top e uma saia rodada no mesmo tecido.