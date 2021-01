Vitão e Luísa Sonza Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 12:24

Rio - Se Vitão levou ou não as flores que prometeu, a gente não sabe. Mas uma coisa Luísa Sonza ganhou com a parceria e namoro com o cantor: uma bela apalpada no bumbum. Em clique compartilhado nas redes sociais da cantora, Luísa posa de biquininho e sendo acariciada pelo cantor.

