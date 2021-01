Giovanna Ewbank e os filhos reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 16:41 | Atualizado 01/01/2021 16:45

Rio - Giovanna Ewbank está curtindo o primeiro dia do ano na companhia dos filhos, Titi, Bless e Zyan. A apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso, publicou uma foto super fofa com seus pequenos no Instagram, nesta sexta-feira.

fotogaleria

Publicidade

"Bem-vindo 2021, pode chegar porque estamos cheios de esperança em você!!! Mas chegue chegando com muito amor, muita saúde, nossa vacina e respeito ao próximo porque é isso o que queremos e desejamos a todos!!!", escreveu ela.