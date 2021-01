Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach reprodução do instagram

Publicado 01/01/2021 18:53 | Atualizado 01/01/2021 19:17

Rio - Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez curtiram o primeiro dia do ano no maior amor. Os dois fizeram um passeio de barco pela Baía da Guanabara e mergulharam na Praia Vermelha, na Zona Sul do Rio.

Os ex-BBBs, que estavam acompanhados de amigos, exibiram algumas fotos do passeio no Instagram, nesta sexta-feira, e esbanjaram boa forma.

"Esteja perto de quem você gostaria de ser, feliz 2021", escreveu Mari na legenda.