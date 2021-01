Thelma, Manu, Rafa e Bruna reprodução do instagram

Rio - O ano de 2021 começou muito bem para Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Thelma Assis e Manu Gavassi. Em uma ilha privativa, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, elas curtiram os primeiros minutos do ano no mar.

Em uma publicação feita por Rafa, no Instagram, nesta sexta-feira, elas aparecem dentro da água. Todas escolheram a cor branca para os looks.

"Foi muito que especial que energia boa vivemos ontem! Que 2021 venha só com coisas boas, só vibrações de amor pra todos nós!!", escreveu a digital influencer na legenda.