Por O Dia

Publicado 02/01/2021 11:29 | Atualizado 02/01/2021 14:23

Rio - De férias para curtir as festas de fim de ano, Isis Valverde compartilhou uma foto da família na noite da virada . De vestido branco, a atriz aparece ao lado do marido André Resende e do filho Rael.