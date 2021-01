Flávia Alessandra Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 11:44 | Atualizado 02/01/2021 14:23

Rio - Assim como o vinho, Flávia Alessandra só melhora com o tempo. Em clique postado nas redes sociais, a atriz aparece saindo da piscina com um look azul brilhoso e decotado.

Na legenda, Flávia ainda saudou a chegada do novo ano. “Entrando em 2021”, escreveu, sendo seguida por diversos elogios dos seguidores.