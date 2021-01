Bruno Gagliasso Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2021 11:51 | Atualizado 02/01/2021 14:22

Rio - Quem segue Bruno Gagliasso já sabe que o ator está no projeto de construir uma casa na árvore para os filhos. O projeto manual ganhou o nome de ‘Missão Hilbert’ em homenagem ao apresentador que faz de tudo um pouco.

Neste sábado, o ator compartilhou nas redes sociais um vídeo com os ajustes finais da obra, que contou com ajuda do sogro e dos filhos Títi e Bless.

“O ano finalmente acabou, mas a obra...”, escreveu Bruno ao compartilhar mais um capítulo da empreitada.