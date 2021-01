Claudia Leitte e marido Reprodução/Instagram

Rio - Claudia Leitte está curtindo o último fim de semana de maneira bem relax. A cantora compartilhou um clique deitada no ombro do marido com um clima de preguicinha de fim de tarde que todo mundo conhece bem.

Na legenda, Claudia perguntou: “Como é o que tá o primeiro dia do ano por aí?”.

E o que esperar dos filhos de Claudinha Bagunceira? Na postagem, a cantora baiana mostrou o estado da sala de casa. Os pequenos tiraram as almofadas do sofá e se jogaram no chão.

Para melhorar, a caçula Bela ainda colocou um biquíni na cabeça enquanto assistia ao desenho ‘Baby Shark’.