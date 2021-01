Erika Januza Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 12:15 | Atualizado 02/01/2021 14:21

Rio - A atriz Erika Januza aproveitou o início de ano para brindar seus seguidores com lindos cliques na cachoeira. Nas fotos, a atriz aparece de biquíni, posando nas pedras.

Na legenda, Erika explicou o contato com a natureza no começo do novo ciclo. “Ano novinho. Energia sendo renovada aos poucos! E vamos com fé que esse 2021 vai nos representar! Muitas coisas boas pra gente!”, escreveu.