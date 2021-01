Letícia Spiller Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 14:48

Rio - Aos 47 anos, Letícia Spiller surpreendeu os seguidores com cliques na cachoeira logo após a virada do ano. De maiô, a atriz celebrou o contato com a natureza. “Primeiro mergulho do ano! Mergulho interno! Gratidão e amor!”, escreveu.

Em outro momento, a atriz posou no mesmo local, mas ao lado dos filhos Pedro Novaes e Stella Loureiro. “Estar com quem se ama é joia rara, o mais puro diamante”, disse.