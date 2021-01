Carolina Dieckmann Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 14:52

Rio - O que Carolina Dieckmann tem de doce, sua personagem, Camila, de ‘Laços de Família’ tem de chata. E mais uma prova disso é que a atriz, no ar na reprise do ‘Vale a Pena Ver de Novo’, brindou seus seguidores com um lindo ensaio conceitual com plantas.

De cabelos molhados, Carol postou uma sequência de cinco fotos em que alterna posições sempre com close no rosto. Na legenda, a atriz marcou a data deste sábado. “02012021”, escreveu.