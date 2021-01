Gustavo Mioto Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 15:37

Rio - Após o nome de Fiuk ser dado como certo no Big Brother Brasil 21 , o de Gustavo Mioto também foi confirmado no reality da Globo. A informação é do colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Ainda segundo o colunista, o sertanejo, de 23 anos, estará no reality global, mas ainda não assinou com a emissora.

Gustavo chegou a fazer a a seguinte publicação no Twitter: 'É, aproveitar os dias em casa, né? Porque já já está na hora de viajar'. No entanto, ele apagou em seguida.

O comentário gerou ainda mais burburinho em relação a participação do cantor na atração.

A vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' começa no dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes, que serão anônimos e famosos, ficarão confinados e isolados por 15 dias em um hotel por causa da pandemia da Covid-19.