Na cama, Kelly questiona seguidores: ‘Quem é você hoje’ Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 16:06

Rio - Viciada em exercícios físicos e academia, até Kelly Key se rendeu à preguicinha de começo de ano. Deitada na cama do lado de sua cachorrinha, a cantora questionou os seguidores sobre sua disposição.



“Arrasta para o lado e me conta quem é você hoje: me chama segunda-feira ou cheia de disposição?”, escreveu.



Na foto seguinte, Kelly Key brincou e compartilhou um clique antigo onde aparece malhando.