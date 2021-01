Sasha Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 11:37

Rio - Sempre reservada quanto à vida pessoal, Sasha tem aproveitado as férias para mostrar detalhes da intimidade da família. Em Angra dos Reis, onde foi passar o Réveillon, a modelo abriu o álbum da virada e mostrou cliques ao lado da mãe, a apresentadora Xuxa Meneghel, do namorado João Figueiredo e do padrasto Junno.

fotogaleria

Publicidade

Agora foi a vez da “herdeira dos baixinhos” posar sozinha. Em uma foto postado em preto e branco, Sasha posou de biquíni no mar. Na legenda, a modelo usou figurinhas que representam o oceano.