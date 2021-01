Por O Dia

Publicado 04/01/2021 17:00

Rio - Manu Gavassi estava bem plena curtindo seu aniversário em um passeio de iate com Thelma Assis, Bruna Marquezine e Rafa Kalimann, nesta segunda-feira . No entanto, ela passou por um perrengue no local: ela deixou seu celular cair no mar.