Publicado 05/01/2021

Rio - Anitta apostou em um pretinho nada básico para curtir as férias nos Estados Unidos. A peça chamou a atenção dos fãs e de famosos também em foto postada nesta segunda-feira. A cantora Maiara, da dupla com a irmã Maraisa, correu na frente e já pediu o look emprestado para a amiga.