Petra e Maurício Mattar Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 09:27 | Atualizado 06/01/2021 09:32

Rio - Petra Mattar, filha do ator Maurício Mattar, falou sobre sua relação com o pai. Os dois estão há um ano e quatro meses sem se falar. Petra descreveu a relação entre eles como "tóxica". "Não sinto falta. Hoje me acostumei", respondeu Petra ao ser questionada sobre o pai no Instagram.

"A única coisa que me deixa pensativa é de que a vida passa e estamos perdendo tempo que não volta mais. Antes por opção dele, agora por minha mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas e, de todo coração, está sendo muito melhor assim. Certas relações são tóxicas umas para as outras, de ambos os lados. Parem de romantizar o que vocês desconhecem", continuou.

Publicidade

Em maio do ano passado, Petra já havia contado que não tem contato e não acompanha o crescimento da irmã mais nova, Ilha, fruto do relacionamento de Maurício com Shay Dufau, já que é bloqueada nas redes sociais tanto do pai quanto de Shay.

"De jeito maneira desgosto do meu pai. Sempre vou amar meu pai. Quero o bem total deles mesmo. Não estou chateada e não tenho rancor de ninguém", disse, na época.

Publicidade

Namoro

No bate-papo com os seguidores, Petra também falou sobre seu novo namorado, o lutador de jiu-jitsu Caio Viturino. A influenciadora contou que foi ela quem tomou a inciativa de adicioná-lo nas redes sociais. "Ele disse que achava que tinha sido engano porque meu perfil é verificado e é grande. Mas ele retribuiu o follow, likes e começamos a conversar", disse.