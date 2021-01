Nonato (Silvero Pereira) Globo/Mauricio Fidalgo

Publicado 06/01/2021 10:32

Rio - Famoso por suas atuações como Elis Miranda, em ‘A Força do Querer’ e Lunga, em ‘Bacurau’, Silvero Pereira ousou mais uma vez ao posta um clique completamente nu em suas redes sociais.

De costa e com o bumbum de fora, o ator postou junto ao mar nesse começo de ano. Essa não é a primeira vez que Silvero usa a natureza de pano de fundo para suas fotografias. No Instagram, o ator dividiu outros momentos na praia com seus seguidores.