Por O Dia

Publicado 06/01/2021 10:49 | Atualizado 06/01/2021 10:49

Rio - No Brasil ou fora, Anitta continua causando. Após se apresentar no histórico show de réveillon na Times Square, em Nova York, a poderosa decidiu percorrer os EUA para aproveitar as férias.

Agora em Aspen, além de alguns passeios pra esquiar, Anitta tirou um tempinho para dançar funk com as amigas americanas. Na neve, as três gravaram stories ao som de ‘Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré’, de Nêgo Jhá, Mc Pierre e Dj Guuga.