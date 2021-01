Cleo assume namoro Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 11:40 | Atualizado 06/01/2021 12:25

Rio - Cleo não está mais solteira. A atriz postou no Instagram, nesta quarta-feira, a primeira foto com seu novo namorado, o modelo Leandro D'Lucca. Na imagem, Cleo aparece no colo do rapaz, dando um beijo na bochecha. "Eu e você, você e eu", escreveu a atriz, em espanhol, na legenda da imagem.

Leandro também publicou a mesma foto em seu perfil. Ele tem mais de 140 mil seguidores e costuma publicar fotos de viagens, lazer e trabalho. Em setembro, ele já havia postado um vídeo de Cleo, que foi embaixadora de um de seus projetos de arquitetura.

Nesta madrugada, Cleo postou fotos provocantes em que aparecia com uma minúscula calcinha rosa. A imagem viralizou e rendeu mais de um milhão de curtidas para a atriz.