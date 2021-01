Fábio Assunção, a mulher e os filhos reprodução do instagram

Rio - Fábio Assunção compartilhou com os internautas um clique raro nesta quarta-feira. Na imagem, ele aparece com a esposa, Ana Verena Pinheiro, que está grávida do primeiro filho do casal, e os dois filhos, João, de 17, e Ella Felipa, de 7. Na legenda, ele explicou que o registro, durante um pôr do sol, foi feito na terça-feira.

Fábio Assunção e a advogada Ana Verena começaram a se relacionar em meados do ano passado. O casamento aconteceu apenas no civil, em outubro. A cerimônia contou apenas com familiares e todos fizeram o exame PCR por conta da pandemia de coronavírus. O ator compartilhou a notícia da gravidez de Ana Verena em dezembro.

"Estamos grávidos! Então, ano que vem vai chegar aí um filho, ou uma filha. Meu terceiro, mas o nosso primeiro", disse em entrevista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial)