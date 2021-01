Jojo Todynho e Rodrigo Faro reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 15:01

Rio - Jojo Todynho enfrentou seu medo do mar ao fazer um passeio de barco com Rodrigo Faro e a esposa dele, Vera Viel, nesta quarta-feira. O momento foi compartilhado pelo apresentador, através de seu Instagram Stories.

"Jojo entrou no mar, sozinha, colocou o colete, entrou comigo do lado supervisionando, e mergulhou pela primeira vez. E viu o que, Jojo?", questionou Faro; "Os peixinhos, Procurando Nemo. Adorei, tô até me sentindo a Ariel", brincou a cantora.