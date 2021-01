Ludmilla Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 16:49 | Atualizado 06/01/2021 16:57

Rio - Parece que Ludmilla é uma grande fã do Big Brother Brasil, da Globo. É que a cantora revelou que está muito ansiosa para a vigésima primeira edição do reality começar, através de uma publicação no Twitter, nesta quarta-feira.

"Gente, eu tô numa ansiedade pra esse BBB que parece até que sou eu que vou participar", escreveu ela.

Gente eu no numa ansiedade pra esse bbb que parece até que sou eu que vou participar kk — Ludmilla (@Ludmilla) January 6, 2021

A postagem ainda gerou um burburinho entre os internautas. Alguns questionaram se a esposa dela, a dançarina Brunna Gonçalves, vai participar da atração. "A Bru vai?", perguntou um. "Sim, porque você acha que ela está ansiosa", comentou outro. A cantora, no entanto, não se pronunciou sobre o assunto.

O 'Big Brother Brasil 21' começa no dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes serão anônimos e famosos.