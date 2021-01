Genival Lacerda e o filho, João Lacerda Reprodução Internet

Publicado 07/01/2021 08:44 | Atualizado 07/01/2021 08:50

Rio - João Lacerda, filho de Genival Lacerda, fez uma homenagem para o pai no Instagram, nesta quinta-feira. O sanfoneiro morreu nesta manhã vítima da covid-19.

"Hoje perdi um dos maiores amigos de minha vida, amigo da música, de ensinamentos, amigo que na hora de brigar, sempre brigava e minutos depois nem lembrava que brigava, porque não guardava mágua de ninguém. Meu Anjo da guarda, minha Luz, minha vida, hoje ele fez sua última viagem para ficar ao lado do Senhor Deus. Ainda ontem lembro-me de seu sorriso, de apertar sua mão! Agora terei de aprender a viver com sua imagem, e lembranças de um bom pai. De Vai na paz meu pai, sempre te amarei, teu João Lacerda Neto #luto #genivallacerda", escreveu.

Genival Lacerda morreu, aos 89 anos, na manhã desta quinta-feira, vítima da covid-19. O artista estava internado desde o dia 30 de novembro na UTI do Hospital da Unimed II, em Pernambuco. Durante o tempo em que esteve internado, ele chegou a ter uma breve melhora, mas voltou a piorar. O último boletim médico informava que seu estado de saúde era grave, com pneumonia severa. Genival Lacerda Filho comunicou a morte do pai nas redes sociais na manhã desta quinta. "Painho faleceu", escreveu apenas.