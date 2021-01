Genival Lacerda Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 09:21 | Atualizado 07/01/2021 14:37

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, nesta quinta-feira, para lamentar a morte de Genival Lacerda. O artista morreu nesta manhã por conta de complicações da covid-19. Genival Lacerda estava internado na UTI do Hospital da Unimed I, em Recife, Pernambuco, desde o dia 30 de novembro.

Sônia Abrão disse que o sanfoneiro era um "ícone do forró". "Morre Genival Lacerda! O ícone do forró tinha 89 anos e foi vítima da Covid-19, após 35 dias internado em Recife! Que pena", escreveu a apresentadora.

Veja o que mais famosos disseram:

Marcelo D2: "Essa é a imagem que fica pra mim de Genival Lacerda. Essa dança dele com a mão na barriga me faz lembrar a alegria do Brasil, me conecta muito com meus antepassados e me trás uma sensação boa de felicidade. Que descanse em paz".

Flávia Oliveira, jornalista: "Genival Lacerda é mais uma vítima da Covid-19. Que dó. Suas canções, animadíssimas e sempre com duplo sentido, embalavam minhas festas juninas. Honrou Campina Grande (PB)"

Genival Lacerda é mais uma vítima da Covid-19. Que dó. Suas canções, animadíssimas e sempre com duplo sentido, embalavam minhas festas juninas. Honrou Campina Grande (PB). — Flávia Oliveira (@flaviaol) January 7, 2021

Thunderbird: "Conheci Genival Lacerda na rua, ali em frente ao prédio da Folha de São Paulo. Ele foi de uma simpatia incrível. Ele criou um estilo muito pessoal na música. Mais uma vítima da covid-19. Muito triste"

Daniel Boaventura: "O maravilhoso, irreverente, talentoso representante fiel do forró, @cantorgenivalacerda, nos deixou. Autor de clássicos favoritos como: Radinho De Pilha, Ainda Mangou de Mim, Severina Xique Xique. Descanse em paz"

Esporte Clube Vitória: "Genival Lacerda, um dos ícones do forró, morreu hoje (7) em Recife, aos 89 anos de idade, vítima de complicações da COVID-19. O Esporte Clube Vitória solidariza-se com familiares, amigos e fãs do forrozeiro, um símbolo da cultura nordestina"

Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco: "Genival Lacerda foi, e sempre será, um ícone do forró e da cultura nordestina. Construiu uma carreira marcante, amparada no seu carisma, irreverência e bom humor. Sua perda entristece a todos nós. Meus sentimentos a toda a família"

Daniela Mercury: "A música de Genival Lacerda era pura alegria. Queria agradecer por cada sorriso. Sinto muitíssimo que ele vá embora assim. Um abraço carinhoso para a família".

Banda Pato Fu: "Genival Lacerda, O Melhor. Iluminou o mundo com seu talento, carisma e bom humor. Todo o nosso carinho à família, amigos e fãs do eterno Rei da Muganga".

Lulu Santos postou apenas um coração e a foto do cantor.

Tato, vocalista do Falamansa: "Um cara que é um dos pilares estruturais da cultura brasileira. Sempre com seu jeito animado e alegre de cantar, de dançar... As músicas de duplo sentido que fizeram história no país. Fico triste e esperançoso que tudo isso passe logo e Deus conforte o coração dos familiares. Um salve a Genival Lacerda".

Fafá de Belém: "Genival partiu e partiu num momento em que nós precisamos muito de alegria, alto astral, felicidade. Perder uma pessoa como ele é muito duro para todos nós".

Fagner: "Mais uma notícia triste nessa nossa rotina de perdas que ainda estamos vivendo. O nosso querido amigo, genial, Genival Lacerda era um dos grandes representantes da nossa nação Nordestina. Com ele se vai uma grande parte da nossa alegria, do nosso humor, da nossa irreverência. Que Deus o tenha em um lugar muito especial".

Ivete Sangalo: "Acabo de receber uma notícia muito triste. Meu amado Genival Lacerda partiu. O primeiro show que fui na minha vida foi o dele. Eu era muito pequena e meu pai nos levou a uma festa na cidade de Capim Grosso. Fiquei encantada com o carisma e a alegria dele. Suingava na voz como poucos. Cantamos juntos no carnaval. Fiz questão de tê-lo comigo como forma de agradecer por tudo e toda a inspiração. Vá em paz, meu querido. Deixo aqui os meus sentimentos a sua família e seus milhares de amigos e fãs como eu".

