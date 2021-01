Gkay Reprodução

Publicado 07/01/2021 09:56

Rio - Melhor perder o amigo do que perder a piada, né? Depois do término do relacionamento de Gkay e Rezende, os amigos da humorista têm feito graça da situação. Após zoar a nova solteira do pedaço, agora foi a vez do influenciador digital Lucas Rangel mostrar que fim levou o buquê de mais de R$ 3 mil que a humorista ganhou do ex.

Ainda no apartamento de Gkay, que viajou para o México logo após o término, o buquê aparece em estado de decomposição, já com as pétalas estragando. O presente foi dado no dia 23 de dezembro, ou seja, há 15 dias.

“Nossa, gente, isso aqui tá igual a minha força de viver”, brincou Lucas Rangel ao mostrar detalhes das flores.

