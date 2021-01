Vitão e Luísa Sonza Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2021 10:01

Rio - O amor está no ar - e no mar - para Luísa Sonza e Vitão. Em clima de romance, o casal tem postado fotos dos “bastidores de suas férias”.

Agora foi a vez do cantor dividir com seus seguidores no Instagram um clique com a amada. Carregando Luísa nas costas em um clique no mar, Vitão brincou sobre a proximidade dos dois com a natureza nos últimos dias.

“Tarzan e Jane no reino da selva”, escreveu.