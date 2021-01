Antônia Morais, filha de Glória Pires Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 11:07 | Atualizado 07/01/2021 11:18

Rio - Toda neón, Antônia Morais, de 28 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar um look bem veraneio nesta quarta-feira. A filha de Glória Pires recebeu muitos elogios pelo shape e pela roupa.

fotogaleria

Publicidade

A musa usou um biquíni verde neon com amarração na cintura, que vem fazendo sucesso entre as celebridades, além de camisa aberta, óculos e capa do celular combinando com o biquíni.

Na legenda, revelou sem mapa astral: “Sol em leão na casa 12. Ascendente em virgem. Lua em sagitário na casa 3”. E ainda recebeu muitos elogios. “Se verde já está assim, imagina quando amadurecer”, brincou um internauta. “Você está de brincadeira com meu coração”, disse outro.