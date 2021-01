Cesar Filho com a esposa Elaine Mickely e os filhos Luma e Luigi Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 12:43 | Atualizado 07/01/2021 12:46

Rio - Nada como estar em família... O apresentador César Filho surgiu, nesta quinta-feira, em foto abraçadinho com a esposa, Elaine Mickely, e os dois filhos do casal, Luma e Luigi, durante um dia de sol na praia de Maracaípe, em Pernambuco, onde passa as férias.

"Uma praia pra chamar de sua! Sol, céu azul, água transparente e morna", escreveu o apresentador, que ainda desejou "uma quinta-feira produtiva, divertida e abençoada" para os seguidores.

Amigos e fãs, claro, elogiaram o clique. "Eita família linda", escreveu Celso Portiolli. "Um gentlemam, lindo, esse César Filho, puro caráter", elogiou uma seguidora.

