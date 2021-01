Débora nascimento reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 14:56

Rio - Débora Nascimento está curtindo uns dias de descanso Barra Grande, no Piauí. Nesta quinta-feira, a atriz arrancou suspiros dos seguidores ao posar com um mega chapéu cobrindo seu corpo e publicar no Instagram.

"Abra seus olhos, a verdade reside dentro de nós", escreveu ela na legenda da imagem.

Não faltaram elogios dos internautas em relação à beleza de Débora. "Linda", "Belíssima", "Perfeita" foram alguns dos comentários.