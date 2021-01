Sabrina Sato e Zoe reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 15:59 | Atualizado 09/01/2021 16:09

Rio - Sabrina Sato e Zoe curtiram o dia de sol, neste sábado, na piscina do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. No Instagram, a apresentadora compartilhou alguns momentos de diversão com a filha no local.

fotogaleria

Publicidade

Na legenda, a Japa se declarou para a menina e publicou a música 'Espatódea', de Nando Reis. "Não sei quanto o mundo é bão, mas ele está melhor porque você chegou e explicou o mundo pra mim. Não sei se esse mundo está são, mas pro mundo que eu vim já não era meu mundo não teria razão, se não fosse a Zoe", escreveu Sabrina.