Angélica reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 18:37 | Atualizado 09/01/2021 18:40

Rio - Com um modelo de biquíni tomara que caia, Angélica surgiu linda em uma foto à beira do mar feita por Lica Melzer. A apresentadora compartilhou a imagem no Instagram, neste sábado, e fez uma reflexão.

fotogaleria

Publicidade

"Liberdade é felicidade... Quando estamos conectados com nossa essência podemos viver a felicidade e liberdade irrestritas", escreveu ela.

Angélica está curtindo uns dias de férias em Trancoso, na Bahia, com Luciano Huck e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva.

Publicidade