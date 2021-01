Mariana Goldfarb reprodução do instagram

Publicado 09/01/2021 20:00

Rio - Mariana Goldfarb aproveitou o calourão que fez, neste sábado, para ir à cachoeira. A esposa de Cauã Reymond publicou um clique no local e brincou sobre a escolha de seu biquíni.

"Contrariando todas as regras de etiqueta do verão porque quem decide se da match sou eu", brincou ela, no Instagram, já que a peça de cima não combinava com a debaixo.

A modelo também esbanjou boa forma e sua barriga 'negativa' chamou a atenção.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)