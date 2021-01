reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 21:30

Rio - Hulk negou que a noiva, Camila Ângelo, esteja grávida, em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. O craque causou o maior furor nas redes sociais ao publicar uma imagem com a mão na barriga da amada com a legenda: '+1'.