Gabriel Kaufmann estreou na televisão aos 5 anos, em "Páginas da Vida" Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 11/01/2021 11:31

São Paulo - O ano era 2006 e Gabriel Kaufmann estreava na televisão com apenas 5 anos de idade. O ator viveu Francisco em "Páginas da Vida" e logo em deu primeiro trabalho nas telinhas já contracenou com grandes nomes como Lília Cabral e Marcos Caruso. Agora, aos 19 anos, o artista mostra que cresceu e impressiona fãs com seu jeito de galã.

Gabriel tem mais de 180 mil seguidores no Instagram e existem alguns fã-clubes dedicados a ele. Atualmente, é possível ver o ator no ar na reprise de "Flor do Caribe" no papel de Mateus. Antes de atuar na novela das 18h, ele teve outros papeis na TV, como em "Amor Eterno Amor" e "Caras & Bocas".

O último trabalho do ator na televisão foi uma participação em "Amor de Mãe". Já o último papel de destaque de Gabriel Kaufmann foi em "Malhação: seu lugar no mundo", temporada de 2015 da novela adolescente. Na trama, ele formava um par romântico com a personagem de Lívian Aragão, filha de Renato Aragão.